اليوم.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان «آفاق مسرحية»

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان آفاق مسرحية مساء اليوم الثلاثاء على مسرح الهناجر بالأوبرا تحت شعار”مصر بكرة” والمهداه للراحل فؤاد المهندس، بمشاركة 65 عرضا مسرحيا من 17 محافظة.

وصرح هشام السنباطي مؤسس ومدير عام المهرجان بأن وزير الثقافة حلمي النمنم والفنان محمد صبحي رئيس شرف المهرجان سيفتتحان هذه الدورة, وفور إعلان الافتتاح ستنطلق في نفس التوقيت العروض المسرحية بالمحافظات المشاركة.

وأوضح السنباطي ان حفل الافتتاح سيشهد تقديم فيلم توثيقي عن المهرجان في دوراته السابقة، وسيتم تكريم نخبة من رواد المسرح والفنانين الذين شاركوا النجم الراحل فؤاد المهندس في بعض أعماله، منهم الفنانون أحمد راتب وفاروق فلوكس ومحسن محيي الدين وسوسن ربيع وروح الفنانة الراحلة فيروز، بالإضافة للإعلامية أروى قدورة بمنحها درع الإبداع وهو الدرع الخاص بالمشاريع الفنية لشباب المسرحيين.

ويقدم مسرح الهناجر بالقاهرة أوبريت “الليلة الكبيرة” لفرقة “أستديو نجوم مسرح الهوسابير” وهو عرض على هامش المهرجان من أشعار صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي وإخراج هشام السنباطي.

وعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية تقدم فرقة رشيد المسرحية من محافظة البحيرة عرض “الكونكان” تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج ناصر الدمياطي, ثم عرض “مدينة الأغبياء” تأليف وإخراج رامي شحاته لفرقة أليكس ستارز، وعلى مسرح قصر ثقافة محافظة أسيوط تقدم فرقة “موشن تيم” العرض الديني “البداية” تأليف وإخراج توماس فوزي.

كما تقدم فرقة “الواحة” المسرحية من محافظة الوادي الجديد عرض “عرس كليب” تأليف درويش الأسيوطي وإخراج محمد فوزي.

أ ش أ