إحباط محاولة سرقة 8 أطنان قمح من شونة بنك التنمية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم من إلقاء القبض على 3 عمال وطالب حاولوا سرقة 8 أطنان قمح من شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغنايم بحرى فى أسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة الغنايم، من قبل الأهالى المقيمين بجوار شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناحية الغنايم بحرى دائرة المركز، بوجود حركة غير معتادة داخل الشونة حوالى الساعة 5 صباحا.

وبانتقال ضباط مباحث المركز، تبين قيام كل من "ج خ ج" 44 سنة عامل، و"س خ ج" 37 سنة عامل، و"خ ج خ" 17سنة طالب، و"ن ش ص" 23 سنة عامل، مقيمين بالمشايعة بحرى دائرة المركز، بتحميل كمية من الغلال تقدر بحوالى (8) أطنان على السيارة رقم 59923 نقل أسيوط [نصف نقل] قيادة "ا ك ع ه" 32 سنة سائق مقيم الغنايم شرق دائر ة المركز.

وبسؤال حارس الشونة "ا ف م ح" 46 سنة مقيم الغنايم غرب دائرة المركز، قرر قيام أمين الشونة "ع م ع ع"51 سنة مقيم الغنايم بحرى دائرة المركز، بالحضور الساعة 4.30 صباحا وبرفقته المذكورين، وقام بالسماح لهم بالدخول للشونة وتحميل الأقماح، وبسؤال أمين الشونة قرر أن تلك الكمية خاصة بمطحن أبو العيون بقرية دشلوط دائرة مركز ديروط .

جدير بالذكر، أنه بالاتصال التليفونى بمدير بنك التنمية والائتمان الزراعى، قرر أنه غير معتاد تحميل تلك الكميات فى ذلك التوقيت، وأنه سيتم تشكيل لجنة لفحص الواقعة واتخاذ الإجراء القانونية نحوها، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها وجارى استكمال الفحص وتحريرالمحضر اللازم واستكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة.