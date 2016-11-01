المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بولاية داعش حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد محمد عبد العظيم وعمر إسماعيل ومحمد عبد الفتاح وخالد عبد الحليم بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.