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النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث قضية ريجينى

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النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث قضية ريجينى النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث قضية ريجينى

>كتبت - رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل النائب العام المساعد الإيطالى فى زيارة للبلاد، لبحث القضايا الهامة بين البلدين، وأهمها قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى والذى لقى مصرعه قتلا، ومازالت وزارة الداخلية تبذل جهودها لضبط قتلته .

 

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن النائب العام المساعد الإيطالى، وصل القاهرة على طائرة خاصة قادما من روما، وتم استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، كما حضر المسئولون بالسفارة الإيطالية بالقاهرة .

 

ومن المقرر أن يلتقى خلال زيارته النائب العام المستشار نبيل صادق، وعددا من المسئولين فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى .


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