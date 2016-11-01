وفد روسي يزور القاهرة لبحث إعادة تصدير المنتجات المصرية لموسكو

صرح لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش الممثل التجاري الروسي بالقاهرة بأن وفدا من الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية يزور القاهرة اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام الإجراءات المصرية لاستيفاء المطالب الروسية لتصدير المنتجات المصرية لموسكو.

وذكر أن الوفد سوف يعقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومعهد بحوث وقاية النبات لبحث علاقات التعاون بين البلدين.

وأشار إلي أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.417 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس من العام الجاري مقارنة بـ2.394 مليار دولار عن نفس الفترة في عام 2015 طبقا لاحصاءات الجمارك الروسية.

وأضاف أن مصر صدرت لروسيا 266 ألف طن من الحمضيات بقيمة 137 مليون دولار عن الفترة من يناير إلي أغسطس هذا العام مقارنة بنحو 281 ألف طن بقيمة 132 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي وبطاطس بما يوازي 133 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار عن الفترة من يناير إلي أغسطس هذا العام مقارنة بـ274.5 ألف طن بقيمة 117 مليون دولار.

أ ش أ