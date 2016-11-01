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«الإسكان»: 1600 سجلوا بياناتهم و800 اختاروا عينات التشطيب لوحدات دار مصر

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«الإسكان»: 1600 سجلوا بياناتهم و800 اختاروا عينات التشطيب لوحدات دار مصر «الإسكان»: 1600 سجلوا بياناتهم و800 اختاروا عينات التشطيب لوحدات دار مصر

 

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن عدد الحاجزين بالمرحلتين التكميلية للأولى، والثانية بمشروع “دار ” للإسكان المتوسط، الذين قاموا باختيار عينات التشطيب، على الموقع الإلكترونى الخاص بالمشروع، حيث أوضح التقرير أن عدد من سجلوا بياناتهم حتى الآن 1600 حاجز، بينما بلغ عدد من اختاروا عينات التشطيب 800 حاجز فقط.

وقال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمشرف على متابعة تنفيذ المشروع: يمكن للحاجزين الدخول على موقع www.nuca-darmasr.gov.eg لاختيار واحد من 3 نماذج للتشطيب، وذلك حتى 10/11/2016.

وأضاف، فى حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم اختيار النموذج الأكثر اختيارًا، كما أن النموذج الذى سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارًا، موضحًا أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكترونى darmasr@nuca.cloud.gov.eg.

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