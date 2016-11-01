النائب العام المساعد الإيطالي يصل مطار القاهرة الدولى

وصل مطار القاهرة الدولي، النائب العام المساعد الإيطالي، في زيارة للبلاد لبحث القضايا الهامة بين البلدين، وأهمها قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والذي لقي مصرعه قتلًا، ومازالت وزارة الداخلية تبذل جهودها لضبط قتلته.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن النائب العام المساعد الإيطالي، وصل القاهرة علي طائرة خاصة قادمًا من روما، وتم استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، كما حضر المسئولون بالسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وسوف يلتقى خلال زيارته مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وعدد من المسئولين فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، والذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.