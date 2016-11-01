إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لزيادة سرعة الرياح

قررت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وافاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

واستعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار والعمل على تصريفها فورا وعدم تراكمها بالميادين والشوارع.

يذكر أن الإسكندرية تشهد انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة وزيادة سرعة الرياح وقامت إدارة المرور بتعزيز الخدمات لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

أ ش أ