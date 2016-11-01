أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 أطنان سكر تموينى بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

Google+ Print
ضبط 5 أطنان سكر تموينى بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط ضبط 5 أطنان سكر تموينى بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

>أسيوط ـ هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث بأسيوط بالاشتراك مع الرقابة التموينية القبض على سائق بحوزته 5 أطنان من السكر التموينى محملة على سيارة نقل خلال مرورها بطريق مدينة المعلمين.

 

كانت معلومات وردت للعميد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين تفيد قيام المدعو "س.ح.ش" سائق ومقيم قرية الواسطى مركز الفتح بتجميع السكر التموينى المدعم بطرق غير مشروعة بغرض إعادة عرضه وترويجه للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة منها.

 

وعقب تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة بدائرة قسم أول أسيوط أسفر إحداها الكائن بحى المعلمين عن ضبط المذكور بالسيارة رقم 2519 ى ب ج وعلى متنها "5" أطنان من السكر التموينى المدعم معبأة داخل 250 لفة زنة الواحة 20 كيلو، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات