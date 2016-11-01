ضبط 5 أطنان سكر تموينى بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

ألقى ضباط مباحث التموين بأسيوط بالاشتراك مع الرقابة التموينية القبض على سائق بحوزته 5 أطنان من السكر التموينى محملة على سيارة نقل خلال مرورها بطريق مدينة المعلمين.

كانت معلومات وردت للعميد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين تفيد قيام المدعو "س.ح.ش" سائق ومقيم قرية الواسطى مركز الفتح بتجميع السكر التموينى المدعم بطرق غير مشروعة بغرض إعادة عرضه وترويجه للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة منها.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة بدائرة قسم أول أسيوط أسفر إحداها الكائن بحى المعلمين عن ضبط المذكور بالسيارة رقم 2519 ى ب ج وعلى متنها "5" أطنان من السكر التموينى المدعم معبأة داخل 250 لفة زنة الواحة 20 كيلو، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.