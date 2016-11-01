الجيش يحبط استهداف نقطة ارتكاز أمنى بسيارة مفخخة بشمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة عن إحباط مخطط لاستهداف قوات إنفاذ القانون شمالى سيناء باستخدام سيارة مفخخة .

وذكرت القوات المسلحة – فى بيان لها اليوم – أنه استمراراً لجهودها في تعقب الجماعات الإرهابية وضبط المطلوبين أمنيا بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، تمكنت عناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني من إحباط مخطط لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمني بشمال سيناء باستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الانفجار.

وأضافت أن القوات المكلفة بأعمال التمشيط والمداهمة نجحت في اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية مجهزة بتدريع من الصلب وبداخلها 8 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مجهزة للتفجير عن بعد، وحزام ناسف كان معداً للاستخدام في إحدى العمليات العدائية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة .

كما تمكنت القوات من اكتشاف ملجأ مكون من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات واستهداف القوات عثر بداخله على كمية من الملابس العسكرية و4 خزن لبندقية آلية .

كما أبطلت عناصر المهندسين العسكريين مفعول 7 عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على محاور تحرك قوات إنفاذ القانون بنطاق العريش ورفح والشيخ زويد .

وأكد البيان مواصلة قوات إنفاذ القانون جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية وبسط سيطرتها الأمنية الكاملة بمناطق شمال ووسط سيناء.

أ ش أ