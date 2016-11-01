أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كندا تعلن استعدادها لاستقبال 300 ألف لاجئ خلال 2017

Google+ Print
كندا تعلن استعدادها لاستقبال 300 ألف لاجئ خلال 2017 كندا تعلن استعدادها لاستقبال 300 ألف لاجئ خلال 2017

ارشيفية

أعلنت كندا أنها تريد استقبال 300 ألف لاجئ خلال عام 2017 على غرار العام الجاري، على أن يكون عدد اللاجئين أقل من المهاجرين، وذلك “لأسباب اقتصادية”.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” عن وزير الهجرة الكندى جون ماكولوم قوله “إن الهجرة تلعب دورا مهما فى الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا على صعيد الاقتصاد العالمي، لأنها تعوض عن تقدم السكان فى السن، لافتا إلى أن عدد 300 ألف شخص يتم استقبالهم سنويا فى كندا، يمكن أن يصبح المعيار على أن تكون الغالبية من (المهاجرون الاقتصاديون)”.

وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قد أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام، إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده، خصوصا من خلال استقبال لاجئين، ومنذ الرابع من نوفمبر 2015، استقبلت كندا أكثر من 33 ألف سورى، وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سورى تقدموا بطلبات للهجرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017