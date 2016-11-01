كندا تعلن استعدادها لاستقبال 300 ألف لاجئ خلال 2017

أعلنت كندا أنها تريد استقبال 300 ألف لاجئ خلال عام 2017 على غرار العام الجاري، على أن يكون عدد اللاجئين أقل من المهاجرين، وذلك “لأسباب اقتصادية”.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية عن وزير الهجرة الكندى جون ماكولوم قوله “إن الهجرة تلعب دورا مهما فى الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا على صعيد الاقتصاد العالمي، لأنها تعوض عن تقدم السكان فى السن، لافتا إلى أن عدد 300 ألف شخص يتم استقبالهم سنويا فى كندا، يمكن أن يصبح المعيار على أن تكون الغالبية من (المهاجرون الاقتصاديون)”.

وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قد أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام، إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده، خصوصا من خلال استقبال لاجئين، ومنذ الرابع من نوفمبر 2015، استقبلت كندا أكثر من 33 ألف سورى، وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سورى تقدموا بطلبات للهجرة.