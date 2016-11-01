مصر للطيران تسير أكثر من٨٠٠ رحلة أسبوعيًا خلال موسم الشتاء الحالي

وافق صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على جدول تشغيل رحلات الشركة خلال الموسم الشتوي ٢٠١٦ / ٢٠١٧، لكل من شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس”، والذي بدأ اعتبارًا من ٣٠ أكتوبر، والمقرر له ان يستمر حتى ٢٦ مارس ٢٠١٧.

وصرح مسلم، أن العام الجديد ٢٠١٧، سيشهد إضافة طائرات جديدة إلى أسطول مصر للطيران وهي من الجيل الجديد من طراز البوينج B737-800، والتي سيتم الإستعانه به لما يتميز به هذا الطراز من اقتصادية فى التشغيل من حيث استهلاك الوقود والسعة المقعدية به، والذي سيساهم في سهوله الوصول للعديد من النقاط متوسطة المدى.

وأشار مسلم، إلى إمكانية زيادة بعض الترددات أو تكبير بعض طرازات الطائرات خلال فترة أجازات منتصف العام الدراسي وأعياد رأس السنة والكريسماس.

هذا وقد أعلن الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، “أنه تقرر تسيير ٥٩٥ رحلة إسبوعيًا في الموسم الشتوي الجديد، إلي العديد من المدن والعواصم بمنطقة الشرق الأوسط، و أوروبا، و إلى المدن الإفريقية و الشرق الأقصى، في حين تواصل مصر للطيران رحلاتها إلي نقاط قارة أمريكا الشمالية، مثل نيويورك ومدينة تورنتو بكندا، هذا فضلاً عن ٤٩ رحلة جوية إسبوعية تقلع من المطارات المصرية غير مطار القاهرة”.

ومن ناحية أخري، صرح الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران إكسبريس قائلاً: “إن الشركة ستقوم بتشغيل ما يقرب من ٢١٧ رحلة جوية، خلال الموسم الشتوي ٢٠١٦ /٢٠١٧، وذلك من خلال رحلاتها الأسبوعية إلى محافظات ومدن صعيد مصر بين أسوان و أبو سمبل، وإلى أسيوط و الأقصر و سوهاج، بينما تواصل مصر للطيران “إكسبريس”، رحلاتها الجوية بين القاهرة ومدينة شرم الشيخ و الغردقة، ونحو ٤ رحلات إلى مرسى علم”، وعلى صعيد المطارات المصرية الأخرى، أضاف رزق تسير الشركة رحلاتها بين (شرم الشيخ / الإسكندرية)، وبين مدينتي الأسكندرية والغردقة و شرم الشيخ والغردقة.

وفيما يتعلق بالرحلات التي تسيرها مصر للطيران “إكسبريس” إلى عدد من النقاط الإقليمية، أوضح رزق أن الشركة ستسير رحلتان إسبوعيًا بين كل من شرم الشيخ وجدة وشرم الشيخ والكويت. بالإضافة إلى رحلتيها بين الأسكندرية وأثينا، وأخرى بين الأسكندرية وبيروت.