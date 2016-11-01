صول 769 راكب وتداول 108 شاحنات بميناء نويبع

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز هونر وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

أضاف يوسف فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينة العبارة أمانة وعلى متنها 583 راكب و43 سيارة و29 شاحنة والعبارة الرياض وعلى متنها 260 راكب و61 سيارة و6 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 7 راكب و16 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 24 راكب و65 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 راكب و105 شاحنة فيما غادرت السفينة Alisseos وعلى متنها 45 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 91 راكب و91 شاحنة.

وأوضح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 536 راكب و7 تريلا و12 براد و1 سيارة كما تغادر العبارة ايلة وعلى متنها 59 راكب و10 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 32 براد و15 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 233 راكب و6 تريلا و8 براد و1 سيارة فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 102 راكب و18 براد و8 سيارة و686 طرد سمك.

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الغردقة شهد مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 51 راكب من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.