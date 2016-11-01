ضبط 4550 طن أسمدة مدعمة تم تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير المباحث الجنائية، حملة موسعة لكشف المخالفات فى الجمعيات الزراعية، وذلك لمنع تهريب الأسمدة المدعمة فى السوق السوداء.



>وأسفرت تلك الحملة التى قادها العقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الرقابية بديوان عام محافظة البحيرة عن قيام عدد من المسئولين فى 9 جمعيات زراعية بمركز بدر بالاستيلاء على كمية 4550 طن أسمدة زراعية مدعمة وتهريبها الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجار تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة.