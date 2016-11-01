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«نهار جديد» يساهم في مبادرة الـ «مليون بطانية»

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«نهار جديد» يساهم في مبادرة الـ «مليون بطانية» «نهار جديد» يساهم في مبادرة الـ «مليون بطانية»

الإعلامية أسماء مصطفى

أشادت الإعلامية أسماء مصطفى، بحملة تجميع مليون “بطانية”، والتي أطلقها الإعلامي عمرو أديب أمس، في برنامجه “كل يوم”، والتي أطلق عليها اسم “ الدفيانة”، مؤكدةً أن الدور الحقيقي للإعلام هو المساهمة في حل الأزمات، بدلًا من عرضها فقط.

وأكدّت أسماء، خلال حلقة اليوم، من برنامج “نهار جديد”، الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن البرنامج يتضامن مع تلك الحملة وسيشارك فيها، بالإضافة إلى أن قناة النهار و CBC، قررا المساهمة في هذه الحملة بـ100 ألف بطانية، داعيةً المواطنين للتبرع سواء عن طريق برنامجها أو من خلال أي جهة من الجهات المشاركة في الحملة.

وأوضحت مذيعة النهار أن مثل هذه المساهمات، هي التي ستجعل الكوارث والأزمات تنتهي بسرعة، و”الناس متقعدش محتاجة كتير”، مؤكدةً أن الخلل الموجود في البنية التحتية هو سبب تلك الأزمات، لذلك علينا المساهمة حتى يتم إصلاح تلك المنظومة.

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