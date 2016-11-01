السودان تقرر نزع 193 فدان من نجلي مبارك

قررت حكومة ولاية النيل الأبيض في السودان، نزع أرض كانت مخصصة لمشروع لإنتاج السكر يتبع نجلي الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك.

وأكدت حكومة الولاية “وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سابينا لصناعة السكر”، وقالت إن “الشركة المعنية استولت على 193 ألف فدان لكنها لم تنفذ شيئا على أرض الواقع طوال الفترة الماضية”، مما دفع الحكومة لنزع الأرض حسب القانون، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عن صحيفة “الصيحة” السودانية.

وكشف وزير المالية والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض عيسى أبكر للصحيفة، عن “تجاوزات كبيرة في عقد مشروع سابينا لصناعة السكر بالولاية”، وأكد أن الشركة المعنية أخلّت بالعقد ولم تنفذ المشروع في الوقت المحدد.

وأضاف أبكر أن “ما تم تنفيذه على أرض الواقع لا يتجاوز 10 بالمائة من المقرر”، وكشف الوزير أن حكومته عند مباشرتها إجراءات نزع المشروع فوجئت أن شركة “سابينا” رهنته لبنك الخرطوم، واستلمت منه مبلغ 17 مليون جنيه سوداني كجزء من المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

وأضاف الوزير أن عمليات النزع لن تكتمل لصالح الولاية إلا بعد دفع مبلغ 17 مليون جنيه لصالح البنك.

وتابع: “أصبحنا أصحاب حق في الأرض لكننا نقف مكتوفي الأيدي بسبب تسديد المبلغ للبنك”، مشيرا إلى “خطوات لتسوية القضية مع بنك الخرطوم”، وفق ما نقلت الصحيفة.