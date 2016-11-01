«التشيك»: لم نفرض قيودًا على سفر مواطنينا لمصر

أكدت سفيرة التشيك بالقاهرة، فيرونيكا كوخينيوفا، أن بلادها لم تفرض قيودًا على مواطنيها بعدم السفر إلى مصر، ولم تقم بتعديل نشرة السفر، مشيرة إلى أن نحو 11 ألف سائح تشيكى زار البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الماضى.

ونوهت كوخينيوفا، فى كلمتها الليلة الماضية خلال الاحتفال بالعيد القومى للتشيك، بحضور لفيف من كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين، بالإجراءات التى تتخذها مصر لحماية السائحين القادمين إليها، لافتة إلى أنه بدون أمن مصر فلن يكون هناك أمن لأوروبا، معربا عن تقديرها لجهود القوات المسلحة المصرية وتضحياتها فى سيناء من أجل مكافحة الإرهاب.

وأضافت، أن التشيك سوف تستضيف معرضًا كبيرًا عن الحضارة المصرية القديمة فى عام 2019، للدعاية والترويج للسياحة المصرية، مشيرة إلى مساهمة علماء الآثار التشيك فى بعض الأعمال الأثرية بأبو صير بالقرب من القاهرة، مشددة، من ناحية أخري على أن مجتمع الأعمال التشيكى يرغب فى دعم الاقتصاد المصري.