إيران: نعمل على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وخاصة النيجر

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن الجمهورية الإسلامية تعمل على تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وخاصة النيجر.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن ظريف قوله- خلال لقائه بوزير خارجية النيجير إبراهيم ياكوبا فى طهران- “إن إيران والنيجر لديهما مساحة واسعة للتعاون فى مختلف القطاعات، ويمكن أن يكون هناك تعاون أوثق بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، معربا عن استعداد إيران لتوسيع العلاقات وتعميق التعاون مع النيجر”.

وأشار ظريف إلى أن البلدين لديهما القدرة على التعاون فى المجال الاقتصادي، بما فى ذلك البنى التحتية والنقل والزراعة والمناجم والطاقة والاستثمار.

ومن جانبه، قال وزير خارجية النيجر “إن إيران تلعب دورا مهما فى المنطقة ومختلف أنحاء العالم، كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إيران”.

وأضاف أن النيجر مستعدة لفتح سفارة لها فى طهران، كما أنها حريصة على إجراء المزيد من المشاورات والمحادثات السياسية مع إيران، داعيا نظيره الإيرانى إلى القيام بزيارة رسمية إلى نيامى قريبا.