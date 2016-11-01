طائرات التحالف تقصف أطقم عسكرية للحوثيين شمال غرب اليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربي، قبل فجر اليوم، 5 أطقم عسكرية تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى شمال مديرية مستبا وسط محافظة حجة شمال غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن مدفعية الجيش والتحالف العربي قصفت فى نفس الوقت مواقع المليشيات الانقلابية فى مزارع الخضراء وتمكنت من تدمير عربة كاتيوشا.

وفى محافظة صعدة شمال اليمن المجاورة للسعودية وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة فى جبهة البقع، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصرهم فيما قامت مدفعية الجيش بقصف مواقعهم.

وواصلت الفرق الهندسية التابعة للجيش تطهير المناطق المحررة فى البقع من الألغام التى زرعتها المليشيات وأعلنت أنها نزعت أكثر من ألف لغم حتى الأمس.