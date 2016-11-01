الأمم المتحدة: قصف دبابات أصاب مكتبنا فى مدينة حلب السورية

أعلنت الأمم المتحدة، أن قصف دبابات أصاب مكتبها غرب مدينة حلب السورية، فألحق أضرارًا بالطوابق العليا، من المبنى المعروف فى المدينة.

وقال ممثل الأمم المتحدة علي الزعتري، اليوم الثلاثاء – فى بيان – “لايزال أمرًا صادمًا أن يستهدف المبنى الذى يضم مكاتب الأمم المتحدة بشكل مباشر.. وندين بشدة تزايد العنف فى كل حلب شرقا وغربا، الأمر الذى أفضى إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال”، بحسب وكالة الشرق الأوسط عن قناة “روسيا اليوم.

ولم يشر بيان الأمم المتحدة لإصابة أى شخص فى القصف، كما لم يحدد كيف عرف أن القذيفة من دبابة، وليست نوعًا آخر من الذخيرة، كما لم يحدد المسؤول عن إطلاق القذيفة.. وأضاف “أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب كثيرون بسبب القصف الصاروخى بدون تمييز، التى تنفذه جماعات المعارضة المسلحة على مناطق مدنية فى غرب حلب”.

وكانت جماعات معارضة قد شنت هجوما على مناطق فى حلب خلال الأيام القليلة الماضية فى محاولة لفك الحصار عن مسلحى المعارضة فى الشطر الشرقى من المدينة.