مدرب الإسماعيلي: الغيابات والتحكيم وخبرات سموحة أدت لخسارتنا

أكد أشرف خضر المدير الفني للاسماعيلي عقب خسارة الفريق أمام سموحة امس الاثنين أن فريقه كان الافضل خلال الشوط الأول، رغم الغيابات المؤثرة في الصفوف حتي واقعة طرد عماد حمدي التي أثرت سلبيًا على أداء الفريق بسبب النقص العددي.

وأضاف المدرب فى تصريح لموقع ناديه اليوم، أن سموحة يمتلك نجوم اصحاب امكانات فنية وبدنية عالية وخبرات كبيرة في مواجهة لاعبينا صغار السن أكبرهم محمود متولي.

وأوضح أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة وتحامل كبير من الحكم ضد فريقنا وحرمنا من ضربة جزاء صحيحة، وأنه يترك أمر التحكيم لمجلس ادارة النادي.

وفاز سموحة على ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما, مساء امس الاثنين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى 16 نقطة في المركز الثاني, فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الثامنة في المركز ال`11.

أ ش أ