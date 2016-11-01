عزت أبو عوف مدمن في «الأب الروحي» ورجل أعمال في «لعبة الصمت»

يعيش الفنان عزت أبو عوف حالة نشاط فني حيث يطل على جمهوره خلال الفترة المقبلة من خلال عملين دراميين يجسد فيهما دورين مختلفين، أحدهما شخص يتناول الخمور ومدمن مخدرات في مسلسل ”الاب الروحي”، ورجل أعمال في ”لعبة الصمت”.

وبدأ عزت أبو عوف تصوير مشاهده في “الأب الروحي” الذي يجسد خلاله دور شقيق الفنان محمود حميدة وهو شخص شرير يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات.

وتدور أحداث المسلسل في 200 حلقة حول تجارة السلاح والرشوة والأعمال الإجرامية، وينتمي لنوعية “سوب أوبرا”، ويعتمد على فكرة العائلات الكبيرة بشكل ملحمي، من خلال أب لأسرة كبيرة مكونة من 4 أبناء، وزوجة، ويدخل في الكثير من العداوات مع عصابات السلاح والمهربين، ثم تبدأ الصراعات بين الأشقاء على الإرث، والمشكلات بين العائلات المعادية لعائلة “محمود حميدة”.

ويشارك في بطولة “الأب الروحي” محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، أحمد فلوكس، محمود الجندي، إيهاب فهمي، أحمد راتب، سناء شافع وميريهان حسين، وعدد كبير من الوجوه الشابة والجديدة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

كما يشارك أبو عوف في مسلسل “لعبة الصمت” المقرر عرضه في رمضان المقبل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق.

ويجسد شخصية صاحب شركة مقاولات ابنه يعمل ضابط أمن دولة تقتل عصابة زوجته وأطفاله.

“لعبة الصمت” بطولة ياسر جلال, عزت أبو عوف، هنا شيحة، علا غانم، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

أ ش أ