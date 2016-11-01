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وزارة المالية الإماراتية: لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد

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وزارة المالية الإماراتية: لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد وزارة المالية الإماراتية: لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد

يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية

قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة لصحيفة البيان الإماراتية إن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد وأن لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.

وبحسب رويترز تخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الأموال في وقت تسبب فيه تدني النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية. وفي 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

لكن تعليقات الخورى تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار). وقال الخوري للبيان إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.

وعن ضريبة الشركات قال الخوري إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء “نظام ضريبي متكامل”.

ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات لكنه قال إنه جري اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

 

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