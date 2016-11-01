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نفوق 7 رؤوس ماشية وذبح 25 آخرين في حريق مزرعة بالدقهلية

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نفوق 7 رؤوس ماشية وذبح 25 آخرين في حريق مزرعة بالدقهلية نفوق 7 رؤوس ماشية وذبح 25 آخرين في حريق مزرعة بالدقهلية

حريق مزرعة مواشى-أرشيفية

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بإحدى المزارع في قرية درين، التابعة لمركز نبروه، بالدقهلية، مما تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية، دون إصابات بشرية.

انتقلت لمكان الحريق 4 سيارات إطفاء والحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، وتبين أن المزرعة غير مرخصة مملوكة لورثة عبد الخالق غازي.

 ونتج عن الحريق نفوق 7 رؤوس ماشية، وذبح 25 أخرى بمعرفة مالكيها، فيما رجح أحد الورثة أن يكون ماسا كهربائيا وراء الحريق، ولم يتهم أحدًا.

تم إخطار الإدارة البيطرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الماشية النافقة بالطريقة الصحية الآمنة، كما تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5802/2016 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة.

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