واشنطن تجدد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم لعام آخر

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، العقوبات الاقتصادية الأحادية، والتي تفرضها على السودان منذ عام 1997، لفترة عام آخر.

وأصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيان صحفى قالت فيه، “إن الرئيس الأمريكي بارك أوباما جدد استمرار فرض العقوبات على السودان لعام آخر، اعتبارًا من الثالث من نوفمبرالحالي”، وذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك عن صحيفة الراى العام السودانية.

واختتمت السفارة بيانها، “هذه الخطوة إجراء سنوي منذ نوفمبر 1997 وأنه إجراء فني روتيني”، مؤكدة “أن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بعلاقاتها السياسة مع السودان وتتطلع إلى استمرار المشاورات مع السودان لبلوغ نتائج ترضي البلدين”.