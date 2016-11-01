«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض المعادي لـ «تسونامي» قادم

قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حتى نهاية هذا الإسبوع على الأقل، سيكون معتدلًا على معظم أنحاء الجمهورية، لكن ستكون هناك السحب مصحوبة بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، محذرًا من الشبورة المائية.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلى هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج نهار جديد أن والذي تقدمه عبر فضائية النهار، اليوم، أن ما تردد بشأن احتمال حدوث “تسونامي”، بالمعادي والعديد من المناطق المجاورة لها، هو “كلام فارغ” لا أساس له من الصحة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن من أطلقوا هذه الشائعة هم أنفسهم من أشاعوا من قبل أن مصر ستضربها عاصفة ثلجية لم تشهدها من قبل، وكذلك هم من أفتوا بظهور سحابة تدعى “سوبر سيل”، خلال أحداث السيول الأخير، رغم أنه لا توجد في العالم أي سحابة بهذا الأسم.

وأضاف عبد العا، أن مروجي هذه الشائعات ينسبونها لمصادر وجهات غريبة غير موجودة في الواقع، لافتًا إلى أن ما قيل أيضًا بأن هذه السيول لم تحدث منذ 100 عام، غير صحيح بالمرة، مشبهًا إياه بما تردد العام الماضي بأن الأمطار التي سقطت على محاظة البحيرة لم تحدث منذ 50 عامًا.