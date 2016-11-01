أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض المعادي لـ «تسونامي» قادم

Google+ Print
«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض المعادي لـ «تسونامي» قادم «الأرصاد» توضح حقيقة تعرض المعادي لـ «تسونامي» قادم

أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حتى نهاية هذا الإسبوع على الأقل، سيكون معتدلًا على معظم أنحاء الجمهورية، لكن ستكون هناك السحب مصحوبة بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، محذرًا من الشبورة المائية.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلى هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج نهار جديد أن والذي تقدمه عبر فضائية النهار، اليوم، أن ما تردد بشأن احتمال حدوث “تسونامي”، بالمعادي والعديد من المناطق المجاورة لها، هو “كلام فارغ” لا أساس له من الصحة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد، أن من أطلقوا هذه الشائعة هم أنفسهم من أشاعوا من قبل أن ستضربها عاصفة ثلجية لم تشهدها من قبل، وكذلك هم من أفتوا بظهور سحابة تدعى “سوبر سيل”، خلال أحداث السيول الأخير، رغم أنه لا توجد في العالم أي سحابة بهذا الأسم.

وأضاف عبد العا، أن مروجي هذه الشائعات ينسبونها لمصادر وجهات غريبة غير موجودة في الواقع، لافتًا إلى أن ما قيل أيضًا بأن هذه السيول لم تحدث منذ 100 عام، غير صحيح بالمرة، مشبهًا إياه بما تردد العام الماضي بأن الأمطار التي سقطت على محاظة البحيرة لم تحدث منذ 50 عامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب