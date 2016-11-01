دعما لمصر..منح الرئيس السيسى قلادة السياحة العربية

أعلن الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، منح الرئيس عبدالفتاح السيسى قلادة السياحة العربية تكريما ودعما لمصر في مواجهة محاولات حصار السياحة الوافدة إليها.

وذكر بندر على هامش انطلاق ملتقى يد واحدة مع السياحة المصرية ان المنظمة من المقرر أن تفتتح مقرها الاقليمي في شرم الشيخ حرصا على توجيه رسالة طمأنة للعالم بأن شرم الشيخ آمنة تماما.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منح الرئيس السيسي القلادة «أثلجت صدورنا».

من جهة أخرى، ذكر سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر استقبلت ٢ مليون سائح في ٢٠١٥، مشيرا إلى أن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة العربية، مشيرا أن السائح العربي هو الاكثر إنفاقا.

أ ش أ