البرلمان يواجه اليوم وزراء الرى والتنمية المحلية والبيئة بـ32 طلب إحاطة

16 - لجنة تناقش اليوم ملفات البترول وأملاك الأوقاف باليونان وتعديل قانون المرور وتشويه قبة جامعة القاهرة

يواصل مجلس النواب اليوم انعقاده، حيث يقر اليوم تشكيل اللجنة التى ستقوم بزيارة المناطق المنكوبة من السيول، كما يواجه وزراء التنمية المحلية ووزير الرى ووزير البيئة 32 طلب إحاطة حول نقص مياه الرى وغرامات الأرز ومشكلة القمامة وتلوث نهر النيل.

وعلى مستوى اللجان تعقد 16 لجنة اجتماعات اليوم، حيث تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المرور وتناقش لجنة الطاقة والبيئة المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع البترول فى مصر وسياسة وزارة البترول لمواجهتها.

كما تناقش لجنة الثقافة والإعلام ما تداولته وسائل الإعلام عن الأضرار التى لحقت بقبة جامعة القاهرة التاريخية نتيجة تركيب مواسير وممرات للتكيفات، ما أدى لتشوى وتغيير معالمها وتناقش لجنة الشباب ما جاء من توصيات فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب وتناقش لجنة الشئون العربية تطورات الأزمة الليبية.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية، أما لجنة النقل والمواصلات فستبحث تشكيل لجان فرعية متخصصة داخل اللجنة للتعامل مع القطاعات المختلفة لوزارة النقل، وتناقش لجنة الصحة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد رسلان بشأن تردى الخدمة الطبية بمرسى مطروح وتستكمل لجنة التضامن مناقشة مشروع القانون المقدم من عبد الهادى القصبى وعدد من النواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ويحضر ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة الدينية وهم وزراء الأوقاف والأثار والخارجية لبحث موضوع حصر وتحديد أملاك الأوقاف باليونان.

وتعقد كل من لجنة حقوق الإنسان والشئون الأفريقية والزراعة والقوى العاملة اجتماعات لمناقشة خطة عملها.