أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

F.B.I تبرىء «ترامب» من علاقة حملته الانتخابية بروسيا

Google+ Print
F.B.I تبرىء «ترامب» من علاقة حملته الانتخابية بروسيا F.B.I تبرىء «ترامب» من علاقة حملته الانتخابية بروسيا

هيلارى_

 

انتهت تحقيقات موسعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى الـ F.B.I، بعدم وجود أية علاقة بين روسيا وحملة المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وبحث المحققون الأمريكيون عن أى تمويل تلقاه ترامب من الهيئات المالية الروسية، أو تورط لموسكو فى قرصنة إلكترونية على المعسكر الديمقراطى، أو ارتباط ولو بالتراسل الإلكترونى بين مؤسسة ترامب وأى بنك روسى، فلم يجدوا.

وأثبتت التحقيقات، أن الهجمات الإلكترونية الروسية الأخيرة على حسابات بريد إلكترونى لمسئولين فى الحزب الديمقراطى، كانت تهدف إلى “التشويش على الانتخابات لا خدمة ترامب”.

وتفند تلك النتائج اتهامات سابقة لهيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطى التى تنافس ترامب فى صراع عنيف على الوصول إلى البيت الأبيض.

ويشار إلى أن وزيرة الخارجية السابقة لا تترك فرصة إلا وتهاجم روسيا خلالها، متهمة إياها بالمسؤولية عن سلسلة هجمات إلكترونية نفذت بأوامر من ومن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن شخصيا بهدف التأثير على نتائج الانتخابات لصالح ترامب.

أ.ِش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة