بعد قليل.."جنايات القاهرة" تصدر حكمها على المتهمين بـ"تنظيم ولاية حلوان"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بعد قليل حكمها على 4 متهمين، بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" تنظيم ولاية داعش حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.