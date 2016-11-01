«مميش»: عبور 190 سفينة بقناة السويس بحمولة 10.8 مليون طن خلال 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية له، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الأربعة أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الإثنين، عبور 190 سفينة بحمولة 10.8 مليون طن من الاتجاهين.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 48 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 29 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية “MERETE MAERSK”، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجه إلى هولندا.

وعبرت من الجنوب 19 سفينة بحمولة 1.1 مليون طن، وأكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 159 ألف طن، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سيريلانكا “SALAHUDDI”.

فيما عبرت يوم السبت، 44 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن،وأكبر حمولة لسفينة الحاويات المالطية بحمولة 200 ألف طن، قادمة من مالطا ومتجهة إلى هولندا، كما عبرت من الجنوب 17 سفينة بحمولة 900 ألف طن، وأكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيرية “MSC DIANA AL DAHNA” بحمولة 200 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

و شهدت القناة عبور 55 سفينة بحمولة 3 مليون طن من الاتجاهين يوم الأحد الماضى، وقافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية “MSC SVEVA”، بحمولة 196 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة الى سنغافورا.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة”، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج “CSCL VENUS”، بحمولة 157 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس أمس الإثنين، عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج “SCSL INDIAN OCEAN”، بحمولة 193 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة”، بحمولة 900 ألف طن، وأكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية “MSC MAYA” بحمولة 196 ألف طن، قادمة من كينيا ومتجهة إلى المغرب.