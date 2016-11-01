توزيع 2 كيلو سكر إضافي على البطاقات التموينية بمطروح

قرر محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد مساء أمس الاثنين، صرف 2 كيلو سكر إضافي على كل بطاقة تموينية من خلال تاجر التموين والمجمعات الاستهلاكية المخصصة لصرف السلع بسعر 7 جنيهات للكيلو، وذلك لمنع التلاعب وبيعه فى السوق السوداء والقضاء على تزاحم المواطنين، مشيرا إلى أنه حريص على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة أن منافذ توزيع السلع المدعمة ستستمر فى بيع باقى السلع المدعمة بتخفيض 30% بالتعاون مع رجال الاعمال وتجار الجملة بالمحافظة، أما السكر فسيتم توزيعه على بطاقة التموين من خلال تاجر التموين والمجمعات الاستهلاكية المخصصة لصرف السلع التموينية بواقع 2 كيلو لكل بطاقة تموينية.

وأضاف أن القرار يشمل بطاقات بدل التالف والفاقد والمستجدة والتى يتم استلامها من الشركة المختصة، وذلك لمنع التلاعب والمتاجرة واحتكار السكر من خلال قيام بعض المواطنين بالحصول على السكر من أكثر من منفذ وأكثر من مرة فى اليوم الواحد وإعادة بيعه بالسوق السوداء، علاوة على وجود تزاحم وتكالب من المواطنين للحصول على السكر، مع حصول جميع الأسر بالمحافظة على مستحقاتها التموينية كاملة بالاضافة إلى 2 كيلو سكر إضافي لكل بطاقة تموينية.

وأشار أبو اليزيد إلى أنه تم تخصيص 50 طن سكر من قبل رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التموين والمحافظة بخلاف الكميات التى كانت توزع بالمجمعات الاستهلاكية، حيث أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة يصل إلى 90 ألف بطاقة تقريبا، وتحتاج المحافظة إلى 180 طن سكر إضافي.

أ ش أ