القبض على تشوي سون شيل المتهمة باستغلال النفوذ في كوريا الجنوبية

اعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تشوي سون-سيل، 60 عاما ،المتهمة بممارسة النفوذ على الحكومة الحالية منتصف ليلة يوم أمس بصورة طارئة.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قال مسئول في النيابة العامة إن سون شيل نفت جميع التهم الموجهة إليها وسبق أن هربت إلى خارج البلاد، ولا تقيم في عنوانها المسجل في السجل المدني مما يشير إلى إمكانية تهربها من التحقيق.

وأضاف أنها في حالة اضطراب نفسي حاد، يخشى معها حدوث حالة غير متوقعة في حال أطلقت النيابة العامة سراحها .

ويسمح القانونفي كوريا الجنوبية لجهاز التحقيق بحق الاعتقال التحفظي للمدعى عليه المتهم بارتكابه جريمة تستحق السجن لأكثر من 3 سنوات مع الخشية من إمكانية هروبه أو إزالة الأدلة. وعلى النيابة العامة استصدار مذكرة اعتقال خلال 48 ساعة من الاعتقال.

سبق أن أجرت النيابة العامة التحقيقات المكثفة مع تشوي حول الشكوك في جمع التبرعات لصندوقي مير وكي سبورتز واستغلال الأموال لأغراض شخصية ممارسة الضغط لإلحاق إبنتها بجامعة إيهوا للنساء .

وكانت تشوي قد اعتذرت أمام الصحفيين يوم أمس قبل خضوعها للتحقيق، قائلة ” أرجو العفو، أنا متأسفة، إني ارتكبت جريمة لا تغتفر ” ، غير أنها رفضت معظم التهم الموجهة لها في التحقيق .

وتتعرض تشوي لتهم بأنها مارست ضغوطا على الشركات الكبرى للتبرع لصندوق مير وصندوق كي سبوتسز ، حيث بلغ المبلغ 80 بليون وون، واختلست المبلغ لاستخدامه لتدريب إبنتها في رياضة الفروسية.