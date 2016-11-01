استراليا وإندونيسيا تدرسان إجراء دوريات في بحر الصين الجنوبي

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب اليوم الثلاثاء إن بلادها تدرس القيام بدوريات بحرية مشتركة مع إندونيسيا في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب رويترز أضافت بيشوب أن طلب إندونيسيا للدوريات المشتركة خلال اجتماع ثنائي في بالي الأسبوع الماضي “يتفق مع سياساتنا الرامية إلى ممارسة حقنا في حرية الملاحة”.

وقالت لهيئة الإذاعة الاسترالية “يتفق هذا مع القانون الدولي ودعمنا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

واستراليا حليفة قوية للولايات المتحدة وقد أثارت انتقادات الصين بسبب إجراء رحلات استطلاع فوق جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي دعما لممارسة حرية الملاحة التي تقوم بها الولايات المتحدة هناك.

وتزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا وفي الشهر الماضي دعت استراليا إلى “التحدث والتصرف بحذر” فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على بعض المناطق في البحر الذي يعتقد أنه غني بالنفط والغاز.

وقالت بيشوب إن استراليا وإندونيسيا ستخطران دول المنطقة بأي دوريات مزمعة.