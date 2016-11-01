استشارى جراحة تجميل يحذر من استخدام حشوات الثدى السيلكون الصينى

حذر الدكتور حسام سيد، استشارى جراحة التجميل، من استخدام حشوات الثدى السليكون المستخدمة فى تكبير الثدى، أو الاستعانة بها فى الجراحات التحفظية بعد استئصال الثدى غير المعتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وخصوصا الصينى منها والمقلدة.

وقال إن هذه الحشوات المقلدة موجودة بالسوق المصرى، ويمكن أن تؤدى الى حدوث التهابات، لأن الجراح لا يعرف مكوناتها الأصلية لكن الحشوات الاصلية ذات الماركات العالمية والحاصلة على اعتماد هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية معروف مصدرها ،ومكوناتها ولا تسبب مخاطر أو أضرار للمرأة.

وقال د. حسام: "لقد ارتبط السيلكون بحدوث السرطان نظرا لأن بعض الأطباء كانوا يقومون بحقن السيلكون مباشرة، دون وجود كيس"، موضحا أن حقن السيلكون تؤدى الى تآكل الدهون بالثدى ويحدث التهاب عنيف مناعى لا يستجيب لأى علاج".

وأشار إلى أن سرطان الثدى الأكثر انتشارا بين النساء مؤكدا أن الاكتشاف المبكر من خلال الفحص الذاتى شهريا أو من أشعة الماموجرام للسيدات فوق سن الأربعين يحمي السيدة من السرطان.