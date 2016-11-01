طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

الإسكندرية 18 24

مطروح 16 24

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

بلطيم 19 24

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 18 27

نخل 12 26

طابا 13 27

الطور 20 28

مرسى علم 22 29

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 22 29

رفح 17 26

كاترين 12 20

سيوة 15 26

المنيا 19 28

الفيوم 21 28

رأس سدر 20 27

أبوسمبل 22 32

وسط الدلتا 20 26

أسيوط 17 29

سوهاج 18 29

الأقصر 20 31

أسوان 22 33

شلاتين 23 30

حلايب 24 29

الوادى الجديد 19 29

قنا 19 30

نويبع 22 27

السلوم 16 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 35

الرياض 21 34

المنامة 26 30

أبوظبى 24 34

الدوحة 25 31

الكويت 20 36

دمشق 12 24

بيروت 21 25

عمان 14 22

القدس 14 21

غزة 20 28

بغداد 16 31

مسقط 23 31

صنعاء 7 24

الخرطوم 28 40

طرابلس 18 26

تونس 14 23

الجزائر 11 27

الرباط 17 28

نواكشوط 23 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2- 8

اسطنبول 7 12

اسلام اباد 15 30

نيودلهى 17 30

جاكرتا 24 31

بكين 2- 7

كوالامبور 25 31

طوكيو 12 17

أثينا 12 18

روما 10 20

باريس 5 15

مدريد 6 20

برلين 9 12

لندن 8 12

مونتريال صفر 9

موسكو 4- 1-

نيويورك 8 15

واشنطن 9 19