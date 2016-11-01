"الزراعة": إصدار تراخيص مزراع للخيول العربية باعتبارها أنشطة إنتاج حيوانى

قال الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى استصدار تراخيص مزراع الخيل العربى الأصيل بمعرفة القطاع، باعتبارها أنشطة إنتاج حيوانى لأول مرة بمصر.

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار توجيهات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جارى حاليا إعداد خطة تنفيذية لتدوير النواتج الثانوية للمزرعة، للمساهمة فى تقليص الفجوة العلفية بالقطر وتحقيقا للخفض المأمول فى أسعار المنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى التنسيق الجارى حاليا لإرساء قطيع للجاموس المصرى لأول مرة بموريتانيا مع إمداد الجانب الموريتانى بالخبراء، وكافة أشكال الدعم الفنى اللازم فى هذا الشأن.

وأضاف توفيق، أنه تم عقد أولى اجتماعات مشروع البتلو للموسم الجديد، حيث تم الموافقة على إجمالى قروض بمبلغ 7.5 مليون جنيه لتسمين 1968 رأسا من عجول الجاموس، لعدد 110 مستفيدين، جميعهم من صغار المزارعين وشباب الخريجين، بالإضافة إلى إعادة فتح باب استيراد العجلات العشار، من خلال حزمة من الشروط والضوابط التى تم أقرارها بمعرفة اللجنة الفنية المعنية بالقطاع، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية.