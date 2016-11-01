اليوم.."مصر الخير" ووزيرة الهجرة يوقعان برتوكول لمواجهة الهجرة غير الشرعية

توقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة "مصر الخير"، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون، لتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتدريب والتشغيل في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، للعمل على علاج تلك المشكلة القومية التى تهدد حياة آلاف من الشباب والأطفال، وذلك بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

ويأتى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة بهدف تفعيل استراتيجية الدولة فى التوعية بسبل الهجرة الآمنة، بما ينعكس أثره إيجابيا فى الحد من الهجرة غير الشرعية.

وسيستهدف البروتوكول 400 شاب من محافظتى الغربية والفيوم بداية من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2017، كما ترتكز أهدافه فى توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل الفئات المستهدفة من الراغبين في الهجرة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل والتى ستبدأ كمرحلة أولى فى محافظتى الغربية والفيوم، وذلك فى مجالات مختلفة صناعية وحرفية، بالإضافة إلى برنامج التدريب الفندقى.