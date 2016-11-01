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اليوم.. مسابقات رياضية ترويحية لطلاب المدارس باستاد طور سيناء

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اليوم.. مسابقات رياضية ترويحية لطلاب المدارس باستاد طور سيناء اليوم.. مسابقات رياضية ترويحية لطلاب المدارس باستاد طور سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنظم مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، مسابقات رياضية ترويحية باستاد الرياضى بطور سيناء تحت شعار (الرياضة تجمعنا فى حب ) تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صرح بذلك محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأضاف فتحى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المسابقات هى عبارة عن مجموعة من مسابقات رياضية ترويحية بين الفرق كل فريق مكون من سبعة أفراد للفريق الواحد بإجمالى عدد المشاركين 200 طلاب، يحصل المركز الأول على 150 جنيها للفرد الواحد بإجمالى 1050 جنيها للفريق والمركز الثانى 100جنيه للفرد بإجمالى 700 جنيه للفريق والمركز الثالث 70 جنيها بإجمالى 490 جنيها للفريق والمركز الرابع 50 جنيها للفرد 350 جنيها للفريق والمركز الخامس 40 جنيه للفرد 280 جنيها للفريق.

وأشار فتحى تهدف المسابقات لبث روح التعاون بين الفريق الواحد روح التنفس بين الفرق ورفع معدلات للياقة البدنية للمشاركين وتنمية روح الانتماء روح للوطن.

 


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