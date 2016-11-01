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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1/11/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1/11/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1/11/2016

اليوم في ، يواصل سوق المعادن في الجمهورية حالة من الإرتفاع الغير مسبوق في قيمة البيع والصرف وذلك داخل محلات الصاغة والأسواق المصرية، حيث بدأ سعر الذهب اليوم في مصر ومع الإقتراب من نهاية الاسبوع الحالي حالة من الإستقرار الطفيف بعد الإرتفاع في قيمة البيع للمعدن النفيس بالأسواق، حيث تجاوز قيمة سعر عيار 21 بالأسواق مبلغ الستمائة جنيه للجرام.

يذكر أن مجموعة من الأهالي أطلقوا مبادرة شعبية للمقبلين على الزواج، بالتخلي عن شراء الذهب بسبب غلاء الأسعار واللجوء إلى الزواج بدون شراء الذهب، حيث عانى الكثير من الازواج بتأجيل حفل زفافهم لعدم مقدرتهم على شراء الذهب من الأسواق.

ومع إطلاق المبادرة، تجاوب العديد من الأهالي في التخلي عن الشبكة بشكل مؤقت، وبعض الأزواج بالتخلي عن الشبكة نهائياً بسبب الغلاء في قيمة الشراء، وفي مقابل إرتفاع معظم الإحتياجات التى تدخل في إتمام الزواج بسبب إرتفاع قيمة اليوم مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية، وتحدث بعض المختصين في المعدن الأصفر أن الأزواج يلجئون إلى شراء الشبكة الفضية بديلاً عن الذهب أو إلغاء الشبكة نهائياً.


سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2016

نرصد لكم سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 وذلك مع بداية البيع والشراء في محلات الصاغة في مختلف العيارات المدرجة أدناه، حيث يشير بعض التجار أن الأسعار تعيش حالة من عدم الإستقرار بشكل نسبي بسبب تراجع الإقبال على الشراء والبيع، ويواجه الذهب حالة من الصعود الملحوظ بسبب إرتفاع قيمة الدولار في الأسواق المصرية، لوجود علاقة تكاملية بين بيع الذهب والدولار في الجمهورية.

    سعر بيع عيار 14 بقيمة 500 جنيهاً.
    سعر بيع عيار 18 بقيمة 553 جنيها.
    سعر بيع عيار 21 بقيمة 645 جنيها.
    سعر بيع عيار 24 بقيمة 737 جنيها.
    سعر أونصة الذهب بقيمة 22925 جنيهاً.
    سعر جنيه الذهب بقيمة 5160 جنيهاً.

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