سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1.11.2016 في السوق السوداء والبنوك الرسمية و الدولار يتجاوز كل الحواجز

يواصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في الإرتفاع المستمر بشكل محير وغامض وتختلاف حوله كل الأراء والتكنهات التي توزع الإتهامات حول الكثير من المستفيدين من الزيادة الجنونية لسعر الدولار في مصر التي يعاني شعبها من غلاء الأسعار بحجة إرتفاع سعر الدولار من التجار والبائعين من أجل مكاسب أكبر.

وصرح متعاملين في السوق السوداء أن من الأسباب التي ساعدت في رفع العملة الخضراء هي تضارب تجار العملة وشركات الصرافة والمنافسة في جمع الدولار من المواطنيين خاصتا بعد تدوال خبر تعويم الجنية المصري مما جعل عدد كبير يحتفظ بمبالغ هائلة من العملة ليبعها في السوق السوداء بعد تخفيض الجنية وتسعى الحكومة بكل السبل المتاحة لها للقضاء على المتلاعبين بشركات الصرافة وتجار العملة المنتشرين بالأسواق ولكن بدون جدوى ويزيد الأمر سواء.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1.11.2016 في السوق السوداء والبنوك الرسمية.

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 18.00 جنيها للشراء بينما سجل في البيع 18.20 جنيها وبذلك تدق أجراس الخطر ويقترب الى ال20 جنيها

بينما يستمر سعر الدولار في البنوك المصرية مستقرا على 8.85 جنيها للشراء و8.88 جنيها للبيع

شبكةعيونالإخبارية

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