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أمن مطار القاهرة يحتجز التراس أهلاوى قبل استقبال بعثة النادى لأبطال اليد

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أمن مطار القاهرة يحتجز التراس أهلاوى قبل استقبال بعثة النادى لأبطال اليد أمن مطار القاهرة يحتجز التراس أهلاوى قبل استقبال بعثة النادى لأبطال اليد

>كتب محمد عراقى

احتجز أمن مطار القاهرة الدولى، العشرات من مجموعة التراس أهلاوى، التى تتوافد حاليا لاستقبال أبطال فريق كرة اليد الحاصل على البطولة الأفريقية، التى أقيمت فى بوركينا فاسو خلال الأيام الماضية.

 

ويقوم أمن المطار بتفتيش الأفراد ذاتيا قبل السماح لهم بالدخول، وذلك تجنبا لحدوث أى أعمال شغب.

 

يذكر أن مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، كان قد أعلن  عزمه استقبال أبطال فريق النادى كرة اليد، والذى نجح فى حصد اللقب الأفريقى فى وجود عدد من الأندية القوية، والتى يعد أبرزها الترجى التونسى والنادى الزمالك.

 


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