أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب حمدى بخيت: مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب يتضمن دعم الفقراء

Google+ Print
النائب حمدى بخيت: مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب يتضمن دعم الفقراء النائب حمدى بخيت: مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب يتضمن دعم الفقراء

>كتب أحمد عرفة

قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن بحاجة قوية لاقتصاد حرب، وتسخير كل الإمكانيات الاقتصادية لدعم الفقراء، موضحا أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية ضخمة تتطلب وقوف الجميع بجانبها.

 

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مصر تعانى من حرب اقتصادية تتمثل فى الموروث الاقتصادى الصعب وكثرة الديون والأجور التى تضاعفت، والدعم الذى يصل لغير المستحقين، وقلة الوعى لدى البعض وإخفاء البعض لعملة الدولار، وضعف التصدير، والسياحة.

 

وأشار بخيت، إلى أن مواجهة تلك الأزمات لا تأتى بسحب الثقة من ولكن لابد من استمرار الحكومة على أن تقدم للبرلمان تقرير أسبوعى عن إنجازاتها .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب