النائب حمدى بخيت: مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب يتضمن دعم الفقراء

قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مصر بحاجة قوية لاقتصاد حرب، وتسخير كل الإمكانيات الاقتصادية لدعم الفقراء، موضحا أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية ضخمة تتطلب وقوف الجميع بجانبها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مصر تعانى من حرب اقتصادية تتمثل فى الموروث الاقتصادى الصعب وكثرة الديون والأجور التى تضاعفت، والدعم الذى يصل لغير المستحقين، وقلة الوعى لدى البعض وإخفاء البعض لعملة الدولار، وضعف التصدير، والسياحة.

وأشار بخيت، إلى أن مواجهة تلك الأزمات لا تأتى بسحب الثقة من الحكومة ولكن لابد من استمرار الحكومة على أن تقدم للبرلمان تقرير أسبوعى عن إنجازاتها .