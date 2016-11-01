5 مشروبات تزيل السموم من الجسم وتعزز مناعتك.. أبرزها الشاى الأبيض

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عددا من المشروبات الصحية التى تعمل على إزالة السموم من الجسم وتنقيته، وتحد من الإصابة ببعض الأمراض كالقلب والسرطان تشمل الآتى:

1. عصير الكركم:

يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات فى الجسم، التى تلعب دورا مهما فى مكافحة تلف الخلايا.

2.الليمون:

يعمل على تدفق الصفراء التى تساعد على عملية الهضم بشكل سريع، لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على إزالة السموم من الجسم .

3.الشاى الأبيض:

يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تقوية جهاز المناعة وتساعد على منع بعض الأمراض كالسرطان، كما أنه يعزز تحلل الدهون الزائدة فى الجسم.

4.الشاى الأخضر:

يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على إزالة السموم من الجسم وزيادة قدرة الكبد على العمل بشكل صحى .

5.بعض عصائر الفاكهة:

كالأناناس والكيوى والبرتقال والفراولة، إذ أنها تساعد على إزالة السموم من الجسم وخفض مستويات السكر فى الدم وتعزيز عملية التمثيل الغذائى فى الجسم.