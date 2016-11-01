خلال ساعات.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بحل مجلس النواب

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم 1 نوفمبر، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سعد الدين إبراهيم نجيب، والتى تطالب بحل مجلس النواب.

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واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 72215 رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، طالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال سعد الدين، فى الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة، التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.