مصدر بالتموين: 4300 جنيه سعر توريد طن الأرز من مضارب القطاع الخاص للوزارة

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد طن الأرز الأبيض من المضارب إلى وزارة التموين الذى تم الإتفاق عليه يبلغ 4300 جنيه، والدفع فورى بموجب كل شهر 200 طن، مشيرا إلى أن هناك اتفاق تم بين الإدارة العامة لمباحث التموين وأصحاب مضارب الأرز بالتوريد للوزارة بشرط عدم مهاجمه المضارب والسيارت على الطريق المحمله بالأرز الشعير والأبيض.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشرط تضمن إعطاء المضارب مهلة عشرة أيام بتوريد كل أسبوع 50 طن أرز أبيض معباء واحد كيلو لشركتى العامة والمصرية بسعر 4300 جنيه، والدفع فورى بموجب كل شهر 200 طن، حيث تم تقسيم التوريدات الشهرية على الـ500 مضرب من القطاع الخاص.

وأشار المصدر، إلى أن إجمالى الكميات التى تم الاتفاق عليها بلغت 25 ألف طن، موزعة على 500 مضرب من مضارب القطاع الخاص، يقوم كلا منه بتوريد 50 طن من الأرز، موضحا أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق احتياطى من السلع الاستراتجية لمدة 6 شهور، من أجل تحقيق التأمين المستقبلى للسلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومحدودى الدخل.