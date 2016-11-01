ضبط عاطل وسائق وزوجته بحوزتهم 2980 قرصا لمخدر التامول بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، من ضبط عاطل وسائق وزوجته ربة منزل، أثناء ترويجهما المواد المخدرة لعملائهم بدائرة مركز طنطا

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد السروجى مأمورمركز طنطا، يفيد من المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث المركز، بتمكن النقاء أحمد جمعة وأحمد أبوزامل معاونو المباحث الجنائية، بضبط عاطل ويدعى (ح.م.ا. ن) عاطل 29 عاما، مقيم نايف عمادة بدائرة ثان طنطا و(ا. ع. م. ش) سائق 55 سنة، مقيم قرية سبطاس دارة المركز وزوجته ربة منزل وتدعى (ر.ز.س. ش) 42 سنة مقيمة ذات العنوان، وبحوزته العاطل 8 شرائط تامول المدرج بجدول المخدرات، وإجمالى 80 قرصا، ومبلغ مالى، وضبط السائق وزوجته بـ29 علية تامول المخدر باجمالي 2900 قرص ومبلغ مالي حصيلة البيع.

تم اصطحابهم لديوان المركز، وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة لهم برقم 34827 و 34273 جنايات مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.