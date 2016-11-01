العاهل المغربي يكلف محاميه للترافع عن قضية المجرد

أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية ، أن الملك محمد السادس وفي إطار عطفه على أسرة سعد المجرد كلف محاميه الفرنسي الأستاذ "إيريك ديبون موريتي" للترافع عن قضية سعد المجرد ، الموقوف بتهمة العنف والاعتداء الجنسي على مواطنة شابة فرنسية بعد أن وضعت شكاية في حقه لدى السلطات الفرنسية ، هي التي رافقته بعد سهرة باريسية إلى الفندق ليقع ما لم يكن في حسبان سعد أو متتبعيه.

ومن المنتظر أن يمثل سعد اليوم أو غداً الثلاثاء لتتم مواجهته بالمشتكية.

كما أشار الخبر بأن العاهل المغربي قرر التكفل بأتعاب الدفاع عن القضية.