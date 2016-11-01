الصور الأولى لابنة أوليفا وايلد

رصدت عدسات الباباراتزي النجمة العالمية أوليفا وايلد Olivia Wilde خلال نزهة مع ابنتها الرضيعة.

وقد نشرت وسائل إعلام عالمية الصور الأولى للطفلة البالغة من العمر 20 يوماً وهي مع والدتها في بروكلين- نيويورك.

وكانت أوليفا قد أنجبت طفلتها بداية الشهر من خطيبها جايسون سوديكس Jason Sudeikis، وأطلقت عليها اسم ديزي جوزيفين Daisy Josephine Sudeikis.

وقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً الخبر على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، حيث نشرت صورة للطفلة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه : "ولدت كرئيس"، كما وضعت هاشتاق "#internationaldayofthegirl".

يُذكر أنّ النجمة وخطيبها البالغ من العمر 40 عاماً لديهما صبيّ يُدعى أوتيس ألكسندر Otis Alexander، ويبلغ من العمر عامين .

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