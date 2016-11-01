جوليا بطرس تهنىء ميشال عون بالرئاسة وزياد بطرس ينشر صورة مع ابنيها سامر وطارق

إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملحن زياد بطرس، ومعه ابنا شقيقته الفنانة جوليا، سامر وطارق.

وكان زياد نشر الصورة عبر حسابه الخاص على "إنستقرام" وعلق عليها "الغاليين حبايب خالن".

إلى ذلك، انتشرت صورة بالأمس لجوليا وهي تجلس إلى جانب ميشال عون، قبل يوم من انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، وعلقت تحتها "بيّ الكل .. فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون" .

يشار الى أن جوليا، تواجدت اليوم مع زوجها في الوزير الياس بو صعب، في ساحة النجمة لمتابعة وقائع الجلسة الرئاسية، وقالت قبل الدخول إلى المجلس النيابي"اليوم تاريخي وانتصار عظيم للبنان واللبنانيين والجنرال موجود في جميع اغنياتي. أنا اغني للحق".

ويعرف عن جوليا أنها تقيم في دبي مع عائلتها، حيث يشغل زوجها الياس بو صعب منصب نائب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت، كما أنه يشغل في لبنان منصب وزير التربية والتعليم.

جوليا أصدرت آخر ألبوماتها خلال الصيف بعنوان "انا مين" وكل أغانيه من تلحين شقيقها زياد بطرس، كما أحيت مهرجاناً فنياً ضخماً في آب \اغسطس الماضي،عند الواجهة البحريّة لضبيّة.